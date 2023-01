Festival Cinéma Télérama Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Festival Cinéma Télérama 6 Rue du Lycée L'Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d'Or

2023-01-18 – 2023-01-24

2023-01-18 – 2023-01-24

Côte-d’Or EUR 4 Les films à découvrir dans votre cinéma : – EN CORPS de Cédric Klapisch : le 20/01 à 20h30 la séance sera précédé d’un temps dansé proposé par l’Atelier d’Ici Danse.

– AUCUN OURS de Jafar Panahi

– RMN de Cristian Mungiu

– AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen

– CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES de Ryusuke Hamaguchi

– LA NUIT DU 12 de Dominik Moll

– MON CRIME de François Ozon en Avant-Première + d’infos : www.etoilecinema.com https://www.etoilecinema.com/ L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

