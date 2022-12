FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Sarrebourg, 18 janvier 2023, Sarrebourg . FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 18 rue de la Division Leclerc Cinéma Cinésar Sarrebourg Moselle Cinéma Cinésar 18 rue de la Division Leclerc

2023-01-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-24 23:00:00 23:00:00

Cinéma Cinésar 18 rue de la Division Leclerc

Sarrebourg

Moselle Le cinéma CinéSar participe au Festival Télérama ! C’est voir ou revoir les meilleurs films Art et Essai de l’année écoulée ainsi que des avant-premières sélectionnés par l’Association Française des Cinémas Art & Essai, le tout à un tarif préférentiel sur présentation à la caisse du pass pour 2 personnes à découper dans le magazine. contact@cinesar-sarrebourg.fr +33 3 87 07 07 61 http://www.cinesar-sarrebourg.fr/ Cinéma Cinésar 18 rue de la Division Leclerc Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Sarrebourg Moselle Cinéma Cinésar 18 rue de la Division Leclerc Ville Sarrebourg lieuville Cinéma Cinésar 18 rue de la Division Leclerc Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Sarrebourg 2023-01-18 was last modified: by FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Sarrebourg Sarrebourg 18 janvier 2023 18 rue de la Division Leclerc Cinéma CinéSar Sarrebourg Moselle Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle