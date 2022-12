FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA Saint-Brevin-les-Pins, 18 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

2023-01-18 – 2023-01-18

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

La 25e édition du Festival Cinéma organisé par l’AFCAE et Télérama en partenariat avec BNP Paribas aura lieu du 18 au 24 janvier 2023.

Depuis 25 ans, l’AFCAE et Télérama organisent au mois de janvier le Festival Cinéma Télérama/AFCAE, en proposant dans les salles Art et Essai une sélection des 15 « meilleurs films de l’année », choisis par la rédaction du magazine, ainsi que le film Coup de Cœur des moins de 26 ans, à un tarif très avantageux sur présentation du pass dédié à la manifestation.

Depuis 6 ans, s’ajoutent à cette sélection des films présentés en avant-première, choisis en concertation avec l’AFCAE.

Un tarif toujours très attractif, 4€ la séance !

Cette manifestation, unique par sa dimension nationale, est devenue, au fil des ans, un événement important du début d’année, permettant une nouvelle exposition d’envergure pour des films d’auteur de l’année écoulée.

Au programme :

Armageddon Time VOST

Mer 18 : 20h30 ; Ven 20 : 13h50 ; Mar 24 : 16h15.

Synopsis :

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Aucun Ours VOST

Jeu 19 : 14h ; Ven 20 : 18h15 ; Lun 23 : 17h.

Synopsis :

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre.

La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Chronique d’une liaison passagère

Jeu 19 : 16h10 ; Dim 22 : 20h45 ; Mar 24 : 20h30. Audio-description.

Synopsis :

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.

Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

En Corps

Ven 20 : 20h30 ; Sam 21 : 17h15 ; Dim 22 : 13h15. Audio-description.

Synopsis :

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.

Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.

Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.

nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

La Nuit du 12

Dim 22 : 16h10 ; Lun 23 : 20h30 ; Mar 24 : 14h. Audio-description.

Synopsis :

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante.

Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.

Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.

Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Les Passagers de la Nuit

Jeu 19 : 18h15 ; Ven 20 : 16h05 ; Mar 24 : 20h30. Audio-description.

Synopsis :

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith.

Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent… leur vie recommencée ?

Sans Filtre VOST – Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

Mer 18 : 17h40 ; Jeu 19 : 20h30 ; Lun 23 : 14h.

Synopsis :

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.

Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche.

Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

The Fabelmans VOST – Avant-première.

Sam 21 : 20h05.

Synopsis :

Le jeune, Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.

Billetterie prochainement en ligne ICI>>>



