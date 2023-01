Festival cinéma Télérama Martigues, 18 janvier 2023, Martigues .

Festival cinéma Télérama

2023-01-18 – 2023-01-24

EUR Six films seront présentés en avant-première dont le prochain Spielberg.



Une sélection des 16 meilleurs films de l’année 2022 choisis par l’équipe de Télérama. Le cinéma d’art et essai de Martigues participe à l’opération.

Une invitation est à récupérer dans le journal Télérama les 11 et 18 janvier 2023, valable pour 2 personnes afin de bénéficier d’une place de cinéma à 4 euros.



Les films sélectionnés :

– « The Fabelmans » de S. Spielberg (2023). En avant-première le 22 janvier à 17h.

– « L’innocent » de L. Garrel (2022)

– « Sans filtre » de R. Östlund (2022)

– « La nuit du 12 » de D. Moll (2022)

– « La conspiration du Caire » de T. Saleh (2022)

– « Armageddon Time » de J. Gray (2022)

– « Contes du hasard et autres fantaisies » de R. Hamaguchi (2022)

– « As Bestas » de R. Sorogoyen (2022)

– « Licorice Pizza » de P. Anderson (2022)

– « Les Amandiers » de V. Tedeschi (2022)

– « Les passagers de la nuit » de M. Hers (2022)

– « R.M.N. » de C. Mungiu (2022)

– « Les enfants des autres » de R. Zlotowski (2022)

– « Le serment de Pamfir » de D. Sukholytkyy-Sobchuk (2022)

– « Aucun ours » de J. Panahi (2022)

– « Chronique d’une liaison passagère » d’E. Mouret (2022)

– « En corps » de C. Klapisch (2022)

Le festival cinéma Télérama revient en janvier pour une projection des meilleurs films de 2022 dans 450 salles dont le cinéma La Cascade à Martigues.

+33 4 13 93 02 52 https://festivals.telerama.fr/festivalcinema

