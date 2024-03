FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA ENFANTS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, samedi 20 avril 2024.

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA ENFANTS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

La 7e édition du Festival Cinéma Enfants Télérama/AFCAE, organisé par l’AFCAE et Télérama, aura lieu du 13 au 30 avril 2024.

Cette nouvelle édition est l’occasion d’une nouvelle forme de programmation constituée de trois sélections distinctes :

. 10 films ou programmes de courts métrages autour de la thématique « Face à face, côte à côte ».

Vivre ensemble, c’est se regarder, se découvrir, parfois dans l’adversité mais aussi dans la complicité, accepter les différences et vivre plein d’aventures.

Au travers du thème Face à face, côte à côte , l’AFCAE et Télérama invitent les jeunes spectateurs·rices à s’interroger sur leurs liens de solidarité grâce à une sélection de films pour (re)découvrir des duos improbables et explosifs sur grand écran !

. 5 films ou programmes de courts métrages récemment sortis en salles.

. 4 films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télérama en concertation avec l’AFCAE.

Cette édition aura lieu dans plus de 150 salles adhérentes à l’AFCAE qui proposeront également de très nombreuses animations et ateliers autour des films de la sélection.

Le tarif est de 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass à retrouver dans Télérama et sur telerama.fr.

Au programme :

Arrietty le petit monde des chapardeurs

Samedi 13 avril, 14h Dimanche 14 avril, 11h15.

À partir de 8 ans

12 janvier 2011 en salle | 1h 34min | Aventure, Animation, Famille, Fantastique

De Hiromasa Yonebayashi | Par Hayao Miyazaki, Keiko Niwa

Avec Moises Arias, Bridgit Mendler, David Henrie

Synopsis :

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un grand jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles on n’emprunte que ce dont on a besoin, en si petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de déménager. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme un géant, se noue une amitié que personne ne pourra oublier…

Les Petits Singuliers

Mercredi 24 avri, 16h15 Samedi 27 avril, 16h15 Dimanche 28 avril, 11h15.

À partir de 6 ans

7 février 2024 en salle | 0h 47min | Animation, Famille

De Sonia Gerbeaud, Jan Gadermann, Meinardas Valkevicius

Un programme de 4 courts métrages qui célèbre la singularité à travers des personnages uniques et captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d’acceptation et d’empathie.

Programme :

Laïka et Nemo de Jan Gadermann (Allemagne, 2022, 15′) :

Nemo est différent. Il habite dans le phare d’une ville de bord de mer et est le seul à porter un scaphandre. Un jour, il rencontre Laïka, une astronaute qui lui ressemble…

Au bonheur de Paolo de Thorsten Droessler, Manuel Schroeder (Allemagne, République tchèque, Suisse, 2021, 14′) :

Paolo est heureux parce qu’il peut pleurer et de ses larmes naissent de magnifiques fleurs. Lorsque les habitants de la ville découvrent cet étrange pouvoir, ils veulent cueillir le bonheur de Paolo…

Le Garçon et l’Eléphant de Sonia Gerbeaud (France, 2022, 7′) :

Dans une classe, l’arrivée d’un nouveau à tête d’éléphant déclenche moqueries et sarcasmes. Pourtant, un des élèves semble captivé et troublé par ce nouveau camarade.

À la bonne place ! de Meinardas Valkevičius (Lituanie 2021, 11′) :

Patrick vit dans un foyer. Il espère qu’un jour une famille le prendra sous son aile. Un à un, les autres enfants finissent par être adoptés par des gens qui leur ressemblent, sauf lui. Alors Patrick attend et rêve de prendre son envol…

Maya, donne-moi un titre

Dimanche 14 avril, 14h.

Date de sortie inconnue | Aventure, Animation, Comédie, Famille

De Michel Gondry | Par Michel Gondry

Avec Pierre Niney

Synopsis :

Maya et son papa vivent dans deux pays différents.

Pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires, son papa lui demande chaque soir Maya, donne-moi un titre .

À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l’héroïne.

À travers ces aventures racontées par Pierre Niney, Michel Gondry donne vie à un voyage poétique et amusant qui fera rêver les petits…et sourire les grands.

Mon ami robot

Mercredi 17 avril, 14h Samedi 20 avril, 16h15.

27 décembre 2023 en salle | 1h 42min | Animation, Comédie

De Pablo Berger | Par Pablo Berger

Titre original Robot Dreams

Synopsis :

DOG, vit à Manhattan et la solitude lui pèse.

Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde !

Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage.

Se reverront-ils un jour ?

Perdu ? Retrouvé !

Mercredi 17 avril, 16h Dimanche 21 avril, 11h15.

À partir de 3 ans

1 décembre 2010 en salle | 0h 24min | Animation

De Philip Hunt, Joanna Lurie, Pink Nanuq

Avec Michel Dodane, Jim Broadbent

Titre original Lost and Found

Synopsis :

Un programme de courts métrages d’animation à partir de 3 ans Perdu ? Retrouvé ! (2008) de Philip Hunt, Pink Nanuq (2009) de Jeanine Reutemann et Le Silence sous l’écorce (2010) de Joanna Lurie.

.

