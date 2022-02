Festival cinéma télérama enfants, projection du film : Jardins enchantés Melle, 17 février 2022, Melle.

Festival cinéma télérama enfants, projection du film : Jardins enchantés Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

2022-02-17 – 2022-02-17 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle Deux-Sèvres

Festival cinéma télérama enfants 2022 – Projection du film : Jardins enchantés jeudi 17 février à 16h30 au cinéma à Melle.

Programme de 4 courts métrages / France / 0h44 / Âge minimal conseillé : 3ans.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets…

À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !…

Pass sanitaire obligatoire.

Tarif unique : 3.50 €

+33 5 49 29 15 83

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

