Festival Cinéma Télérama Enfants Lyon Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Festival Cinéma Télérama Enfants Lyon, 9 février 2022, Lyon. Festival Cinéma Télérama Enfants Lyon

2022-02-09 – 2022-03-01

Lyon Rhône Lyon Le Festival Cinéma Télérama Enfants vous invite à voir et/ou revoir une dizaine de films jeunesse sélectionnés par la rédaction. https://www.telerama.fr/enfants/festival-cinema-telerama-enfants-2022-decouvrez-le-programme-7007764.php Lyon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Lyon Adresse Ville Lyon lieuville Lyon

Lyon Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/