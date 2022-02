Festival Cinéma & Ruralité Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

du jeudi 24 mars au mardi 29 mars à Cinéma Le Rexy Tarif unique 5€

Projection de documentaires suivis de l’intervention des réalisateurs ou d’intervenants Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:45:00 2022-03-24T22:30:00;2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-25T20:45:00 2022-03-25T22:30:00;2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T16:30:00;2022-03-26T17:30:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-26T20:45:00 2022-03-26T22:30:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T12:00:00;2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T16:30:00;2022-03-27T17:30:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-27T20:45:00 2022-03-27T22:30:00;2022-03-28T20:45:00 2022-03-28T22:30:00;2022-03-29T20:45:00 2022-03-29T22:30:00

