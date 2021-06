Paris Cour carrée du Louvre Paris festival cinéma Paradiso au Louvre Cour carrée du Louvre Paris Catégorie d’évènement: Paris

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 19h30 à 1h

gratuit

C’est dans le cadre de la majestueuse cour Carrée du Musée du Louvre que la plus belle salle de cinéma éphémère du monde fait son grand retour dès le 1er juillet. Le Festival gratuit se poursuivra tout l’été avec une série d’événements de Cinéma en plein air à la Seine Musicale et sur le rooftop de l’Hotel Paradiso, le premier cinéma-hôtel au monde ! Dès 19h30, de nombreuses animations seront à découvrir : bistronomie, concerts, invités surprises… A 22h, installés dans des chaises longues, les spectateurs pourront plonger dans la magie du cinéma ! LA PROGRAMMATION Jeudi 1er Juillet DJ Set : Bon Entendeur

Séance de cinéma : « 2001, l’Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick Vendredi 2 Juillet DJ Set : MYD

Séance : Avant-Première « The Tomorrow War » de Chris McKay Samedi 3 Juillet DJ Set : Bonnie Banane

Séance : Avant-Première « Comment je suis devenu super-héros » de Douglas Attal Dimanche 4 Juillet DJ Set : Surprise – annoncée prochainement

2 séances de cinéma : Film #1 : Que la fête commence de Bertrand Tavernier Film #2 : Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore

