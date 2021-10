Festival cinéma jeunes publics, projection : La vie de château Melle, 25 octobre 2021, Melle.

Festival cinéma jeunes publics, projection : La vie de château lundi 25 octobre à 14h30 salle du Metullum au cinéma de Melle.

Genre : Animation, Familial

Durée : 00:48:00 Réalisation : Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Acteurs : Frédéric Pierrot, Anne Alvaro, Céline Ronté, Ema Lucas-Viguier, Malcolm Vallet-Armellino

Orpheline à 8 ans, Violette part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Violette déteste Régis, et lui n’aime pas les enfants… La petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Tarif unique : 3.50 €

+33 5 49 29 15 83

