Festival Cinéma Jeune Public Mairie, Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 18 février 2024.

Du 18 février au 3 mars, les jeunes spectateurs entre 3 et 14 ans sont à l’honneur au cinéma Grand Ecran de Tyrosse ! Tout le programme est à retrouver sur le site du cinéma.

Au programme des ateliers créatifs, scientifique, et d’écriture, un ciné philo, un ciné concert, un stage de création de courts-métrages, une après-midi lecture de contes à la bibliothèque et une autre spéciale « Super-héros » avec la projection du tout premier film « Batman », réalisé par Tim Burton, mais aussi une séance d’ouverture avec « Kiki la petite sorcière » des studios Ghibli et une séance de clôture avec l’avant-première de « Super Lion » et la remise des prix des concours du festival.

3 3 EUR.

Début : 2024-02-18

fin : 2024-03-03

Mairie, Avenue Nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

