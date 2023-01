Festival Cinéma jeune public : La Fabrique d’étoiles Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-02-04 – 2023-02-18

Dordogne « La Fabrique d’étoiles » : un festival pour toute la famille avec une sélection de films (classés Art et Essai pour la plupart), ciné-concerts, ateliers de création de films d’animation, rencontres avec des passionnés, grande exposition Lego…

