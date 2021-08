Rosans Rosans Hautes-Alpes, Rosans Festival cinéma et santé : “La balade sauvage” Rosans Rosans Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Rosans

Festival cinéma et santé : “La balade sauvage” Rosans, 3 septembre 2021, Rosans. Festival cinéma et santé : “La balade sauvage” 2021-09-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-03

Rosans Hautes-Alpes Rosans Hautes-Alpes Une fiction de Terrence Mallick (94’). . contact@efc-afi.com +33 6 78 29 48 14 http://www.efc-afi.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Rosans Autres Lieu Rosans Adresse Ville Rosans lieuville 44.39188#5.46999