2022-05-14 – 2022-05-15 Samedi 14 mai :

15h à la salle des fêtes: “Le berger des bactéries” en présence de Marcel Mézy, inventeur des technologies Marcel Mézy et cogérant de Sobac. Puis “Pigüé un coin d’Aveyron dans la Pampa”.

Le magnifique long métrage d’Édouard Bergeon (2019) avec Guillaume Canet: “Au nom de la terre” sera projeté à 21 heures suivi d’un débat avec l’association Solidarité Paysans et la Chambre d’Agriculture. Une restauration est prévue le samedi à partir de 19 heures.

Dimanche 15 mai :

À 14 h 30 : “Elles vivent ici” en présence de la réalisatrice Josette Hart et du réalisateur Jean Milleville.

À 16 heures : "Femmes de la terre" de J.P Vidal. Tout a lieu à la salle des fêtes de Goutrens.

