Saint-Pierre-en-Auge Calvados Projection de documentaires sur la ruralité accompagnée de la venue des réalisateurs et/ou d’intervenants pour débattre des différents sujets traités.

1 à 3 films par jours sur 6 jours (après-midis et/ou soirées).

Restauration possible au week-end cinema.lerexy@orange.fr +33 6 50 47 91 91 http://www.cinema.lerexy.fr/ Projection de documentaires sur la ruralité accompagnée de la venue des réalisateurs et/ou d’intervenants pour débattre des différents sujets traités.

