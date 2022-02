Festival Cinéma Espagnol de Nantes Cinéma Katorza Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 7,10 € la séance / 5,60 € (carte étudiant, chômeur, CartS, Carte Blanche, CCFE) / 4,50 € (moins de 14 ans)5,60 € séance du matin le week-end Billetteries :- à partir du 4/3/22 pour toutes les séances au cinéma Katorza :. en ligne sur www.katorza.fr (à l’affiche, film choisi + cliquer sur horaire). en caisse tous les jours de 13h30 à 21h 31e édition du Festival Cinéma Espagnol de Nantes, du 8 au 20 mars 2022. Retrouvons-nous pour découvrir la production de l’année 2021, d’une foisonnante richesse. Avec 60 films, 40invités, 200 séances au Katorza et 4 au Théâtre Graslin, parmi les nouveautés de cette édition, soulignons : le nombre important de premières (23), d’avant-premières (4), d’inédits (13), témoignant de la consolidation des liens établis par le Festival entre producteurs espagnols et distributeurs français. Cinéma Katorza adresse1} Centre-ville Nantes 44000

