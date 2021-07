Festival Cinéma en plein Air Parc des cités unies, 24 août 2021-24 août 2021, Le Perreux-sur-Marne.

Festival Cinéma en plein Air

du mardi 24 août au samedi 28 août à Parc des cités unies

Festival de cinéma en plein air ——————————- ### Nouvelle manifestation au Perreux-sur-Marne, du 24 au 28 août 2021 au Parc des Cités Unies. **_5 films projetés à la tombée de la nuit, et une journée d’animation autour du cinéma. 200 transats vous attendent, c’est gratuit et sans réservation !_** **Programme des films projetés** Mardi 24 août – 21h30 – **Mia et le lion blanc**, film d’animation de Gilles de Maistre, à partir de 6 ans Mercredi 25 août – 21h30 – **le sens de la fête**, comédie d’Eric Toledano et Olivier Nakache Jeudi 26 août – 21h30 – **OSS 117** – Le Caire nid d’espion, comédie de Michel Hazanavicius Vendredi 27 août – 21h30 – **La La Land**, Comédie musicale de Damien Chazelle, VF Samedi 28 août – 21h30 – **Le Roi Lion**, film ,2019, tiré du dessin animé **Journée du Samedi 28 aout** . De 14h à 17h Parc des Cités Unies **Auto studio** « Entrez dans le taxi aménagé en studio de tournage et devenez les acteurs de votre film ! A partir de la séquence diffusée par la lunette arrière, imaginez votre propre scénario et inventez vos personnages. Gare aux fous rires et n’oubliez pas que le décor est tout autour de vous. Chauffeur, regarde la route ! Passagers, soyez naturels et inventifs. Et surtout, parlez chacun à votre tour ! Attention. Silence…Moteur… » **Installations/Activités La foraine** Les Foraines invitent le public de tous âges à venir jouer dans une installation composée de créations ludiques originales ( jeux d’adresse et à bascule) ou simplement à se laisser émerveiller par cet univers coloré entièrement imaginé et réalisé par les artistes. Les jeux sont intégrés dans un espace peuplé de créatures inattendues et étonnantes, de grandes structures les abritant et de mobilier, de mâts, de drapeaux… Car l’ensemble de l’installation est aussi une mise en scène festive de l’espace. La règle est simple ; s’amuser ensemble ! **Ateliers photo** (CCA Imago) Tout public « Les photographes du CCA imago auront plaisir à vous retrouver pendant cette journée dédiée au cinéma pour vous photographier dans leur studio ambulant. De la photo de cinéma, mais réalisée en extérieur. Pour cela, il manque un ingrédient essentiel, votre créativité : nous vous attendons costumé(e)s, en Scarlett O’hara ou Wonder Woman, en Charlot ou Indiana Jones. Venez nombreux ! » **Atelier Danse** (Roxane Morel) Tout public à partir de 6 ans Sur inscription au 01.48.71.53.69 jauge limitée Toutes les 45 min à partir de 14h « Danser sans jamais se retourner. Dans mon approche de la danse, l’intuition et l’improvisation se placent à l’origine de tous danseurs amateurs comme professionnels. Surprendre et se laisser surprendre par son mouvement. Enseigner cette pratique, c’est offrir un système de communication, parfois inhabituel pour certains, à travers l’amusement et plus tard l’écriture chorégraphique. Une pratique qui s’adresse aux plus petits comme aux plus grands, une nouvelle posture, celle du corps. » **18h Balade contée** « A 18h, la conteuse Laetitia Bloud vous attend à l’entrée du Parc du Saut du loup pour une balade contée en pleine nature qui vous mènera jusqu’au Parc des Nations unies. » La jauge étant limitée, réservation indispensable au 01.48.71.53.69 Tout public à partir de 5 ans 21h30 Le Roi Lion Conditions d’accès Ouverture des portes à 20h, 200 transats à disposition – entrée libre. Installation des spectateurs possible sur les pelouses et bancs du parc. Capacité maximum d’accueil fixée à 800 personnes. Entrée via le parvis de la mairie et au niveau du 16 allée de Bellevue. Accueil selon le protocole sanitaire en vigueur fin août 2021.

transats, installation possible sur les pelouses ( jauge maxi 800 personnes)

5 jours, 5 films pour toute la famille, en plein air, et une journée d’animation autour du cinéma

Parc des cités unies 92 avenue du Général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne Parc du Perreux Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T21:30:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T21:30:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T21:30:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T21:30:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T23:59:00