Festival Cinéma du Réel, festival international du film documentaire Plusieurs lieux dans Paris Paris, vendredi 22 mars 2024.

Festival Cinéma du Réel, festival international du film documentaire

Du vendredi 22 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

Le festival cinéma du réel met à l’honneur les films documentaires internationaux les plus remarquables du 24 au 31 mars au centre Pompidou, au Forum des images, dans les salles parisiennes et dans plusieurs bibliothèques.

Du 22 au 31 mars, Cinéma du Réel explore le cinéma documentaire, ses différentes formes et ses évolutions, à travers sa compétition de 40 films français et étrangers, inédits en France, et de programmations originales qui dialoguent avec la mémoire du genre.

Le festival Cinéma du Réel présente au public la diversité des approches cinématographiques de la production documentaire mondiale. Tout au long de la semaine, films rares et patrimoniaux côtoient les œuvres les plus récentes, rendant compte du monde dans lequel nous vivons et du cinéma d’aujourd’hui, au regard de son histoire.

