Saint-Laurent-le-Minier Gard Saint-Laurent-le-Minier Gard Saint-Laurent-le-Minier Le lundi 19 juillet, le festival Cinéma dans les Etoiles fêtera son 20ème anniversaire et cette année, les étoiles seront dans la salle.Si le festival n’a pas pu avoir lieu l’été dernier, il revient cette année et sera adapté aux mesures sanitaires en cours. Cette édition anniversaire présentera, outre des nouveautés, quelques films qui ont enchanté le public dans les années précédentes et deux films sur le thème de la migration en accord avec l’association les langues se délient.Au programme :- 18h00, 20h30 et 22h30 : Projections en salle, public limité- 19h30 : Apéritif musical avec Le Duo Arverne- 23h50 : Remise des Étoiles d’OrBuvette et restauration sur placeEntrée libre dans la limite des places disponibles. fabriq.association@orange.fr +33 4 67 73 34 42 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-16 par

