Festival Cinélatino Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Festival Cinélatino Hendaye, 25 mars 2022, Hendaye. Festival Cinélatino Théâtre des Variétés 10 rue du Théâtre Hendaye

2022-03-25 21:00:00 – 2022-04-25 Théâtre des Variétés 10 rue du Théâtre

Hendaye Pyrénées-Atlantiques En partenariat avec l’ACREAMP et le festival Cinélatino de Toulouse, le cinéma les Variétés crée l’évènement autour du cinéma latino-américain. Cette démarche vise à soutenir la diffusion et la promotion de films latino-américains

distribués en France. Deux films vous seront proposés chaque semaine. Il faudra ensuite

Théâtre des Variétés 10 rue du Théâtre Hendaye

