### Cinélatino se dédouble pour faire vivre les cinémas d’Amérique Latine !

Une partie de la programmation de la 33e édition sera visible en juin en salle. Les 110 films et les compétitions seront vus par les professionnel·les et les publics.

Et comme un festival est aussi une fête, les membres de l’équipe de ce festival ont prévu un grand week-end début juin pour partager les films des personnalités à qu’ils rendent hommage : la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et le grand acteur chilien Alfredo Castro; les films primés seront aussi au programme, cette fois avec tambours et trompettes, c’est à dire apéros, concerts et fiestas.

### En salle du 9 au 13 juin

Hommage aux deux invité·es d’honneur en leur présence : l’acteur fétiche de Pablo Larraín, Alfredo Castro et la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos, projection films primés, Cycle Détours d’été en région…

### Programmation

Cette année, le festival met en exergue la thématique de _ »L’Humour »_, il mettra à l’honneur Alfredo Castro, grand acteur chillien et traitera le travail de Sarah Maldoror, réalisatrice antillaise ; Fernando Solanas, réalisateur argentin ; Enrique Colina, réalisateur cubain ; et Paul Leduc, réalisateur mexicain avec plus de 150 films, de nombreux échanges avec les réalisateurs, des expositions, concerts…

### Plus d’infos

[Toute la programmation sur le site du Festival Cinélatino](https://www.cinelatino.fr/node/10786)

### Infos pratiques

En salle, du 9 au 13 juin

Billets à l'unité : Plein tarif : 7,5€ ou tarif habituel des salles si plus avantageux. Tarif réduit : 5,5€ (étudiant·es, demandeurs et demandeuses d'emploi, RSA, retraité·es sur présentation d'un justificatif)

