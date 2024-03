Festival Cinélatino : DIEU EST UNE FEMME + Andrés Peyrot AMERICAN COSMOGRAPH 1 Toulouse, lundi 18 mars 2024.

Festival Cinélatino : DIEU EST UNE FEMME + Andrés Peyrot Avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur Andrés Peyrot dans le cadre du Festival Cinélatino. Lundi 18 mars, 20h30, 23h00 AMERICAN COSMOGRAPH 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T20:30:00+01:00 – 2024-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T23:00:00+01:00 – 2024-03-19T01:00:00+01:00

LUNDI 18 MARS À 20H30

Avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur Andrés Peyrot dans le cadre du Festival Cinélatino.

(achetez vos places dès le 2/03)

DIEU EST UNE FEMME

Un film de Andrés Peyrot

En 1975, Pierre-Dominique Gaisseau, explorateur français fraîchement oscarisé pour son documentaire Le ciel et la boue, se rend au Panama pour réaliser un film sur les Kunas, une communauté fermée dans laquelle la femme est sacrée. Durand une année, Gaisseau, son épouse et leur fille Akiko vivent à Ustupu avec les Kunas, partageant leur quotidien, leurs rites et leurs traditions avec la promesse que le film leur sera montré une fois terminé. Mais le projet fait faillite et la copie est confisquée par une banque. Cinquante ans plus tard, les Kunas attendent toujours de découvrir « leur » film, devenu une légende transmise par les plus anciens aux plus jeunes. Un jour, une copie cachée est retrouvée à Paris…

Quête cinéphilique étalée sur plus de dix ans, Dieu est une femme reprend le nom du documentaire originel de Pierre-Dominique Gaisseau. Alors qu’on le pensait définitivement perdu, il va enfin trouver une seconde vie quand le cinéaste suisse d’origine panaméenne Andrés Peyrot décide de réaliser la promesse que Gaisseau n’aura jamais pu tenir : projeter le film au peuple Kuna à Ustupu où il a été tourné. Naviguant entre passé et présent, Dieu est une femme est un témoignage ethnologique rare qui nous place en spectateurs privilégiés d’un moment unique. Le rôle de la pellicule prend alors tout son sens, en tant que support universel de la mémoire collective et vecteur d’émotions intemporel.

AMERICAN COSMOGRAPH 1 24 RUE MONTARDY Toulouse Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.american-cosmograph.fr/dieu-est-une-femme-2.html »}]

AMERICAN COSMOGRAPH 1