Festival Cinélatino à Cahors Place Bessières Cahors, vendredi 15 mars 2024.

Chaque édition apporte ses thèmes, ses préoccupations, ses nuances, et cette dix-huitième édition cadurcienne n’y déroge pas. Et si, bien sûr, la tonalité dramatique est toujours présente vous ne me croiriez pas si je disais l’inverse la sélection apporte plus de contrastes, par exemple par ses accents musicaux brésiliens et quelques échos de comédie.

Surtout, c’est un festival marqué par un regard introspectif sur l’héritage amérindien et africain du continent. Un point de vue qui ne se tourne pas que vers le passé. Il scrute notamment cet héritage comme une perspective d’avenir dans les enjeux environnementaux qui nous occupent, il montre ici les pistes d’une reconstruction de notre rapport à la nature.

S’il y a du noir, cette année, pensons-le comme un Soulages promesse de lumière !

Bon festival !

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-24

Place Bessières Cinéma la Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie

