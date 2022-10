Festival CineHorizontes, 21 novembre 2022, .

Festival CineHorizontes



2022-11-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-21 21:35:00 21:35:00

EUR 8



● à 14h: Mi vacío y yo (Esp., 2021) 1h38 d’Adrián Silvestre avec Raphaëlle Perez, Alberto Diaz, Marc Ribera. En présence de l’actrice Raphaëlle Pérez

À 21 ans, Raphaëlle rêve de tomber amoureuse, de se marier et de fonder une grande famille. Cependant, elle a toujours ressenti un grand vide qui l’accompagne en permanence. Raphaëlle demande de l’aide à l’unité de genre de l’hôpital Clínic de Barcelone, où on lui diagnostique une dysphorie de genre (une discordance entre l’identité de genre ressentie et le sexe physique ou attribué à la naissance)…

Après avoir gagné l’Horizon d’Or au Meilleur documentaire en 2021 avec Sedimentos, Adrián Silvestre revient avec une fiction.



● à 17h : Libélulas (Esp., 2022) 1h42 de Luc Knowles avec Olivia Baglivi, Milena Smit, Pol Hermoso. En présence de Luc Knowles.

Álex et Cata sont nées et ont grandi dans la périphérie, un arrière-pays désolé rempli de magasins vides et de bars délabrés, entouré de montagnes où les rêves finissent par s’évanouir, et où la beauté n’est qu’une illusion. Elles ont passé toute leur vie à préparer leur fuite, à chercher un passage pour fuir leur présent et pouvoir oublier leur passé…



● à 20h : The King of All the World (Esp./Mex., 2020) 1h35 de Carlos Saura avec Manuel Garcia-Rulfo, Ana de la Reguera, Damián Alcázar.

Manuel prépare son nouveau spectacle, une comédie musicale méta. Il cherche de l’aide auprès de Sara, son ex-compagne, chorégraphe de renom. Au casting, une jeune étoile montante, Inès, en proie à des problèmes avec son père et la mafia locale. Pendant les répétitions, la passion et la tension montent entre les danseurs…

L’Institut de l’image accueille le festival CineHorizontes avec trois films

