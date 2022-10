Festival Cinéfilous Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Morbihan

Festival Cinéfilous Josselin, 23 octobre 2022, Josselin. Festival Cinéfilous

9 rue des Douves du Lion d’Or Cinéma Le Beaumanoir Josselin Morbihan OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande Cinéma Le Beaumanoir 9 rue des Douves du Lion d’Or

2022-10-23 – 2022-11-06

Cinéma Le Beaumanoir 9 rue des Douves du Lion d’Or

Josselin

Morbihan Josselin Morbihan Le Festival Cinéfilous est le rendez-vous cinématographique des vacances d’automne pour tous les enfants. Le cinéma Le Beaumanoir vous propose une sélection de films pour enfants (de 3 à 12 ans); les Minions 2, les Bad guys, le Petit Nicolas, De l’autre côté du ciel, et bien d’autres ! Tarif unique : 4€. cinema.le-beaumanoir@orange.fr http://www.cinemajosselin.fr/ Cinéma Le Beaumanoir 9 rue des Douves du Lion d’Or Josselin

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Josselin Adresse Josselin Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Cinéma Le Beaumanoir 9 rue des Douves du Lion d'Or Ville Josselin lieuville Cinéma Le Beaumanoir 9 rue des Douves du Lion d'Or Josselin Departement Morbihan

Josselin Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin/

Festival Cinéfilous Josselin 2022-10-23 was last modified: by Festival Cinéfilous Josselin Josselin 23 octobre 2022 9 rue des Douves du Lion d'Or Cinéma Le Beaumanoir Josselin Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande Josselin morbihan

Josselin Morbihan