Festival CinéDélices 2022 Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Festival CinéDélices 2022 Cahors, 10 novembre 2022, Cahors. Festival CinéDélices 2022

Cinéma le Grand Palais Place Bessières Cahors Lot Place Bessières Cinéma le Grand Palais

2022-11-10 – 2022-11-15

Place Bessières Cinéma le Grand Palais

Cahors

Lot Pour cette édition anniversaire, une vingtaine de films seront projetés, parmi lesquels des avant-premières et un hommage à Louis Malle, sans oublier du cinéma danois, Année du Danemark oblige. L’accent sera mis cette année sur les plaisirs gastronomiques avec l’inauguration le jeudi 10 novembre, dans le hall du cinéma, avec le chef du restaurant le Marché Marc Bozzato, une soirée « allons dîner au cinéma » le 11 novembre avec les Petits Producteurs et la participation des vins du Clos Triguedina, du Château Chambert et de la famille Vigouroux. On pourra se restaurer dans le lounge, Ciné + proposera aux festivaliers une petite carte gourmande avec la complicité de Monique Valette. A noter la participation de Diane Baratier, cheffe opératrice d’Éric Rohmer, pour une masterclasse le lundi 14 novembre et une conférence le 15 novembre, « Les pieds dans le tapis rouge », avec la projection de son film documentaire « Yahne Le Toumelin, peintre de la lumière ». Pour cette édition anniversaire, Cinédélices prend ses quartiers au cinéma le Grand Palais à Cahors du 10 au 15 novembre. Depuis 2012, Ciné + organise Cinédélices, un festival qui explore chaque année la manière dont le cinéma décline tous les plaisirs sur ses toiles : la curiosité et le goût pour la vie, l’amitié, la tendresse, la sexualité, l’érotisme, la pratique des arts et des sciences, les plaisirs de la table, la noblesse d’âme, la conversation… Un sujet riche que de nombreux cinéastes à travers le monde ont abordé et continuer d’aborder chacun à leur façon. Affiche Ciné Délices 2022

Place Bessières Cinéma le Grand Palais Cahors

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Place Bessières Cinéma le Grand Palais Ville Cahors lieuville Place Bessières Cinéma le Grand Palais Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Festival CinéDélices 2022 Cahors 2022-11-10 was last modified: by Festival CinéDélices 2022 Cahors Cahors 10 novembre 2022 cahors Cinéma le Grand Palais place Bessières Cahors Lot Lot

Cahors Lot