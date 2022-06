FESTIVAL CINE32, INDÉPENDANCE(S) ET CRÉATION – RENDEZ-VOUS EN 2022 ! Auch, 5 octobre 2022, Auch.

FESTIVAL CINE32, INDÉPENDANCE(S) ET CRÉATION – RENDEZ-VOUS EN 2022 ! Auch

2022-10-05 – 2022-10-09

32000 Auch

5.5 7 EUR

L’édition 2021 est annulée suite à un incendie important du site.

Tous les ans, Auch, capitale du Gers en Gascogne ainsi qu’une dizaine de salles Art et Essai de Ciné 32 projettent une sélection de films tous inédits ou en avant-première…

Les principaux objectifs :

– rassembler professionnels du cinéma, cinéphiles, curieux et lycéens – illustrer la vitalité de la création cinématographique avec une programmation de plus de 50 films Art et Essai

– faire découvrir de jeunes cinéastes aux côtés d’auteurs confirmés…

En attente de plus d’informations pour 2021, retrouvez des témoignages et les films des années précédentes sur le site officiel ou la chaine Youtube Indépendance(s) et Crééation.

