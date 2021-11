Bourg-Argental Bourg-Argental Bourg-Argental, Loire Festival ciné-solidaire “Soirée projection et rencontre” Bourg-Argental Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

Bourg-Argental Loire Bourg-Argental EUR Film “Le fils de l’épicière, le Maire, le village et le monde”

Echanges avec l’association MontMiandonFilms basée à Annonay et dont les bénévoles réalisent et font la promotion du film documentaire et des représentants du projet Tënk (sous réserve). info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr +33 4 74 87 52 01 http://www.parc-naturel-pilat.fr/ Espace Jacques Estérel Cinéma le Foyer Bourg-Argental

