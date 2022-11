Festival Ciné Sans Frontières Arcachon, 27 janvier 2023, Arcachon.

Festival Ciné Sans Frontières

2023-01-27 – 2023-02-04

Organisé par l’Association « Ciné Sans Frontières » (CSF) en partenariat avec le groupe GRAND ECRAN, le Festival Ciné Sans Frontières est devenu depuis un évènement incontournable du paysage cinématographique du Bassin D’Arcachon.

Diffusé au cinéma de La Teste-de-Buch (10 salles) et au cinéma d’Arcachon (3 salles), le festival est animé et suivi par les membres de l’association CSF et les équipes Grand Ecran sur place.

Avec plus de 40 longs-métrages et courts-métrages répartis sur les 2 cinémas, le Festival CSF fait la part belle aux cinématographies étrangères en Version Originale.

