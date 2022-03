FESTIVAL CINÉ-NOTES ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE Arcachon, 18 mars 2022, Arcachon.

Maat 22 boulevard du general leclerc Arcachon

2022-03-18 – 2022-03-18 Maat 22 boulevard du general leclerc

Arcachon Gironde

ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE MONSTRES ET CRÉATURES

Concert symphonique retransmis en direct de l’Auditorium de Bordeaux.

Dans le cadre du dispositif ONBA EN PARTAGE piloté par l’Opéra National de Bordeaux, un concert symphonique de l’ONBA interprétant des musiques de film sur le thème « Monstres et Créatures », sera retransmis pour la première fois en direct en Nouvelle-Aquitaine depuis l’Auditorium de Bordeaux. Véritable outil de démocratisation culturelle mettant la technologie au service des territoires, la retransmission permettra de toucher des publics éloignés ou empêchés au sein d’EHPAD, centres hospitaliers, foyers d’accueil, médiathèques, bibliothèques, cinémas municipaux, salles des fêtes, pôles culturels… etc. dans plus de 30 lieux en Nouvelle-Aquitaine !

Opéra National de Bordeaux

Maat 22 boulevard du general leclerc Arcachon

