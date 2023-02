Festival ciné Latino, 1 mars 2023, Gourdon OT Gourdon Gourdon.

LE SECRET DES PERLIMS

MERCREDI 1ER ET SAMEDI 4 MARS À 15H

Brésil 2023. Un film d’animation de Alê Abreu. Durée : 1h16

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LA ROYA

AVANT-PREMIÈRE

MARDI 14 MARS À 20H45.

Colombie / France 2023. Un drame de Juan Sebastián Mesa avec Juan Daniel Ortiz Hernandez, Paula Andrea Cano, Laura Gutiérrez Ardila… Durée : 1h23

Jorge vit dans une plantation de café au milieu d’une vallée recouverte de forêt. Il est le seul de sa génération à être resté à la campagne. Depuis quelques mois, plus personne ne vient cueillir les fèves et sa récolte est touchée par une grave épidémie de rouille. C’est alors que la fête du village approche, entraînant les retrouvailles avec son premier amour et ses amis d’enfance partis vivre à la ville. Après un week-end de festivités, seules les flammes pourront transformer en cendres les fantômes de son passé.

En partenariat avec le CAC de Gourdon et Cinephilae.

