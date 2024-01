Festival Ciné junior, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au mardi 06 février 2024 :

.Public enfants adolescents. payant

Du 24 janvier au 06 février 2024, le plus important festival international de cinéma Jeunes Publics de France, Ciné Junior, fêtera sa 34ème édition dans plus de 60 lieux partenaires du Val-de-Marne et d’Île-de-France.

Salles de cinéma, théâtres, médiathèques, centres culturels, maisons pour tous… Ce sont 41 lieux répartis dans 26 villes du Val-de-Marne ainsi que 21 villes hors les murs en Île-de-France, qui participeront à cette fête du cinéma.

Organisé par l’association Cinéma Public Val-de-Marne et soutenu par le Conseil départemental du Val-de- Marne, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France, Ciné Junior est devenu depuis 1991, un rendez-vous incontournable d’éducation à l’image et d’ouverture au monde pour le jeune public.

Ciné Junior permet également une mise en avant, souvent essentielle, des films sélectionnés dans sa compétition internationale de longs et de courts métrages.

Rendez-vous à Paris :

Plusieurs lieux dans Paris et Ile de France

Contact : https://cinejunior.fr/presentation-du-festival/

Festival ciné junior