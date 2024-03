Festival Ciné-Jeune de l’Aisne 2024 Laon, vendredi 22 mars 2024.

Festival Ciné-Jeune de l’Aisne 2024 Laon Aisne

Le festival international de cinéma se déroulera de nouveau dans de nombreuses villes du département, à Laon, Tergnier, Saint-Quentin, Soissons, etc. (pour Laon, les projections auront lieu à la Maison des Arts et Loisirs), autour de la thématique « Inventions et découvertes » !

le programme de cette 42e édition via https://cinejeunedelaisne.fr/ !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-04-19

Place Aubry

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

