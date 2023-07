Festival Ciné-Jardins : visites de jardins et documentaires d’écologie en plein air !, 17 août 2023, .

Du jeudi 17 août 2023 au samedi 09 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

La fabrique documentaire présente sa 9e édition du festival Ciné-Jardins ! Ciné -Jardins vous propose 10 séances de cinéma en plein air dans les jardins publics et partagés du Nord-Est parisien.

Chaque soirée se déroule en 3 temps

À 18 h 15 : Visite guidée du jardin

À 19 h 30 : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 20 h 30 : Projection d’un long métrage

PROGRAMME

Jeudi 17 août

Jardin d’Éole (Paris 18e) – 56 rue d’Aubervilliers – Métro Stalingrad ou Riquet

DON’T LOOK UP: DENI COSMIQUE / Adam Mckay / 2021 / 143 min

Deux astronomes

entreprennent une tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète

fonce sur la Terre. Ils se lancent dans une bataille contre la désinformation,

l’influence du gouvernement, les théories complotistes… pour rallier le plus

grand nombre. Une fable incroyable et drôle sur la façon dont la société du

spectacle affaiblit nos capacités d’action collective à l’ère de la

communication numérique mondialisée.

Vendredi 18 août

Jardin Villemin (Paris 10e) – 14 rue des Récollets – Métro Gare de l’Est ou Jacques Bonsergent

NAUSICAÄ DE LA VALLEE DU VENT / Hayao Miyasaki / 1984 / 116 min / Séance jeune public

Nausicaä

est une princesse capable de communiquer avec les insectes et de comprendre que

leur existence est liée à l’équilibre écologique de la planète. Lorsque sa

vallée est menacée par un royaume voisin, Nausicaä s’engage à protéger son

peuple et à préserver la paix. Une vision écologique de référence signée dès

les années 1980 par Hayao Miyazaki, maître animateur du Studio Ghibli.

—

Samedi 19 août

Parc

de Belleville (Paris 20e) –

25 rue Piat – Métro Pyrénées

ANIMAL / Cyril Dion / 2021 / 105 min

Bella et Vipulan, à

l’image de la jeune génération, sont persuadés que leur avenir est menacé par

la crise environnementale. Essayant d’alerter, en vain, ils décident d’agir

autrement et se plongent dans la relation de l’humain au monde vivant. Porteurs

d’espoir, ils partent à la défense du vivant pour montrer

qu’une inversion de la tendance est possible…

Prix du cinéma européen : prix du jeune public

En présence de Vipulan Puvaneswaran, protagoniste du

film

—

Dimanche 20 août

Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19e) – 5, avenue Debidour – RER

Pré-Saint-Gervais ou Bus 75 Lycée Diderot

TOUS AU LARZAC / Christian Rouaud / 2011 / 120 min

Défense de terres

paysannes contre l’extension d’un camp militaire, mais aussi d’une culture

régionale et d’un mode de vie en lien avec la terre, zone à défendre avant

l’heure… Quelle est l’histoire de ce plateau de l’Aveyron qui, entre 1970 et

1981, rassembla plusieurs dizaines de milliers de personnes en quête d’une vie

plus conviviale et plus libre ? Un documentaire en forme de récit par les

acteur·ice·s de l’époque.

César du meilleur film documentaire 2012

Film précédé d’un hommage à Jean Jaurès

—

Vendredi 25 août

Cité-jardin (Stains) – Métro

Saint Denis Université, Porte de la Chapelle, Bus 255, Bus 252

LE PEUPLE LOUP / Tom Moore et Ross Stewart / 2021 / 103 min

En Irlande, à une

époque où les superstitions et la magie régnaient, Robyn, une fillette de 11 ans,

assiste son père dans la traque de la dernière meute de loups. Mais lors d’une

chasse en forêt, Robyn fait la rencontre de Mebh, enfant le jour et louve la

nuit. Dès lors, pour Robyn, la véritable menace ne réside plus dans les loups,

mais bel et bien dans les hommes…

Oscar

du meilleur film d’animation 2021

—

Samedi 26 août

Parc Josette et Maurice Audin (Bagnolet) – 17,

rue François-Mitterrand (anciennement

parc du château de l’Étang)

VIVANT /Yann

Arthus-Bertrand / 2023 / 103 min

Vivant, le dernier

film de Yann Arthus-Bertrand, est une ode à la biodiversité de la France

métropolitaine. Plus de 200 cinéastes naturalistes ont participé à son

élaboration, pour une collection d’images d’une proximité inédite avec les

animaux. Le film encourage les spectateurs à prendre conscience de

l’interrelation de tous les êtres vivants et à agir pour préserver la richesse

de la vie.

—

Vendredi 1er septembre

Jardin des Lyanes(Paris 20e) – 4 Villa des Lyanes – Métro Porte de Bagnolet

I AM GRETA /

Nathan Grossman / 2020 / 101 min

Greta Thunberg a 15

ans lorsqu’elle entame à Stockholm sa grève scolaire pour le climat. Dès lors, elle

ne cesse son combat pour la protection de l’environnement. Elle devient un

personnage emblématique pour la jeune génération qui lutte partout dans le

monde pour le climat. Mais son combat, ses discours et ses rencontres ne se

font pas sans difficultés…

—

Samedi 2 septembre

Jardin Luc Hoffman (Paris 19e) – Passage

Marcel Landowski ou 12 rue du Maroc – Métro Stalingrad ou Riquet

LYNX / Laurent Geslin / 2021 / 82 min

Un jour d’hiver, un

lynx est réintroduit dans le Jura. A la découverte du milieu où chamois, faucons

pèlerins, renards et hermines côtoient le plus grand félin d’Europe, ce film

témoigne de la précarité de la vie des lynx, mais aussi de la proximité entre

le milieu animal et le milieu humain, pourtant si différents…

—

Vendredi 8 septembre

Jardin Rosa Luxembourg (Paris 18e) – Angle

des rues Pajol et Riquet – Métro Marx Dormoy

PRENDRE RACINE : LA VISION DE WAGARI MAATHAI / Alan Dater et Lisa Merton / 2008 / 81 min

Ce documentaire nous

plonge dans l’histoire inspirante de Wangari Mutia Maathai, militante de

l’environnement, des droits des femmes et des droits humains, fondatrice du

mouvement de la Ceinture verte devenue ministre de l’Environnement du Kenya

puis lauréate du prix Nobel de la paix. Le film retrace sa vie, depuis son

enfance jusqu’à toutes les étapes de son combat.

Film précédé par une

présentation du podcast So Sweet Planet par sa fondatrice Anne Greffe.

—

Samedi 9 septembre

Jardins des Murs à Pêches (Montreuil) – Prairie

des Murs à pêches, rue Pierre de Montreuil – Métro Mairie de Montreuil, Bus

102 ou 121 arrêt Danton

PLOGOFF, DES PIERRES CONTRES DES FUSILS /

Nicole Le Garrec / 1980 / 112 min

Six semaines de lutte menées

par tout un village contre l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas

de la Pointe du Raz. Des habitants ont dû vendre leur terrain, d’autres ont dû

faire des emprunts, hypothéquer leur maison dans cette lutte devenue historique

contre l’énergie nucléaire. Une magnifique reconstitution documentaire à partir

de films, photographies et enregistrements sonores pris sur le vif durant la

lutte.

Ciné-Jardins est un festival itinérant dans les lieux de nature du Nord-Est parisien.

Reportez-vous au programme pour connaître le lieu de chaque projection.

Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

Festival Ciné Jardins Festival Ciné Jardins