Festival CINE GAME 2ème édition Esp. Charles Spinasse Égletons, vendredi 15 mars 2024.

Festival CINE GAME 2ème édition Esp. Charles Spinasse Égletons Corrèze

Le festival Cine Game revient pour la deuxième année pour allier cinéma et jeux !

Du vendredi 15 au Dimanche 17 mars au cinéma l’Esplanade à Egletons soyez spectateurs et joueurs !

Nos partenaires de l’année dernière reviennent pour vous proposer des moments conviviaux et ludiques sur des films d’actualités et quelques reprises.

Plus d’informations sur le site internet du cinéma https://www.ccsegletons.com/programme-cinema/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-17

Esp. Charles Spinasse Cinéma

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival CINE GAME 2ème édition Égletons a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières