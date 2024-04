Festival Ciné Culte Le Retour Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, vendredi 12 avril 2024.

Festival Ciné Culte Le Retour Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Le cinéma Le Liberty lance sa deuxième édition du Festival Ciné-Culte. Un retour fracassant avec plus de 30 films en 3 jours, plein d’animations en salle et au village à coté du ciné, en gardant les mêmes intentions de qualité dans la programmation de films et d’ouverture à tous les publics.

Qu’il soit le passant curieux, le cinéphile averti et gourmand, ou celui-là, venu en famille ou avec des amis, chacun doit pouvoir s’enchanter au cinéma. La vie du village en complémentarité avec la vie des salles, avec l’énergie et la passion de 7e art. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Rue de la Fraternité Cinéma le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cine-liberty@wanadoo.fr

