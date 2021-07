Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche, Sainte-Mère-Église Festival Ciel mon Ciné Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Festival Ciel mon Ciné Sainte-Mère-Église, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sainte-Mère-Église. Festival Ciel mon Ciné 2021-07-23 21:00:00 – 2021-07-23

L'association Les Gens Bons à la tête de l'Art organise pour la deuxième année consécutive, un festival de cinéma itinérant en plein air, nommé Ciel mon ciné. Diffusion à la tombée de la nuit de « La Folle Histoire de Max et Léon » sur la Place de l'Église. Afin de respecter les normes sanitaires imposées par le gouvernement, le port du masque sera obligatoire pour tout déplacement sur le site de l'événement. Restauration et animations sur place. Apporter chaises, couvertures…

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sainte-Mère-Église Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Mère-Église Adresse Ville Sainte-Mère-Église lieuville 49.40831#-1.31742

