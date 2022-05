[FESTIVAL] Cidre & Dragon Merville-Franceville-Plage, 17 septembre 2022, Merville-Franceville-Plage.

[FESTIVAL] Cidre & Dragon Merville-Franceville-Plage

2022-09-17 – 2022-09-18

Merville-Franceville-Plage 14810

Une fête médiévale incontournable en Normandie !

Plongez au cœur des univers du médiéval et de la fantasy le temps d’un week-end à Merville-Franceville, rebaptisée Merravilla pour l’occasion.

Alter ego de Merville-Franceville, c’est le carrefour des mondes de l’imaginaire, du fantastique, du médiéval et de la fantasy, ville franche et sacrée, c’est le lieu où les aventuriers se retrouvent pour partager le récit de leurs aventures et en vivre de nouvelles.

Au programme : marché médiéval, animations, concerts, reconstitutions. Et un conseil : arrivez tôt, car le rendez-vous est prisé ! Cette nouvelle édition aura comme thème le Steampunck!

+33 2 31 24 23 57 https://www.cidreetdragon.eu/accueil

Merville-Franceville-Plage

