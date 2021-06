Festival Chut ! – San-Seyha en concert gratuit à Sainte-Marie-sur-Ouche Sainte-Marie-sur-Ouche, 23 juin 2021-23 juin 2021, Sainte-Marie-sur-Ouche.

Festival Chut ! – San-Seyha en concert gratuit à Sainte-Marie-sur-Ouche 2021-06-23 – 2021-06-23 Bibliothèque 105 Grande Rue

Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche

EUR San-Seyha : Entre le Khmer et le Français, entre deux mondes qui ne sont pourtant qu’un en lui, San-Seyha

conjugue instinct et observation de ce qui l’entoure et cet « Autre » qu’il a toujours senti pousser en lui. Son intuition de l’écriture et de la musique l’amène à rencontrer son public lors de concerts, lectures, expositions et ateliers qui sont autant de langages pour traduire une même histoire : la co-existence des identités, tout à la fois intimes et universelles. Inventé-Printemps est un spectacle musical à la frontière entre le concert et la lecture. San-Seyha questionne notre identité à travers son exil, qu’il soit géographique ou existentiel, et nous embarque dans une traversée entre chant, slam et poésie. Sa voix est sincère et contagieuse et la musique accomplit le reste du voyage.

Rendez-vous le 23 juin à 19h devant la bibliothèque de Sainte-Marie-sur-Ouche

105 grande rue

(ou à la salle du périscolaire en cas de mauvais temps)

Réservation obligatoire (jauge limitée) au 03 80 23 68 03 ou par mél : bibliotheque.stemarie.ccvo@wanadoo.fr

Gratuit – tout public à partir de 8 ans

À travers le festival CHUT !, la Médiathèque Côte-d’Or, fer de lance de la lecture publique du Département, favorise ainsi l’accès à la culture pour tous et sur tout le territoire en partenariat avec les bibliothèques et les acteurs culturels locaux (écoles de musique, collèges, centres sociaux…).

Cet événement musical gratuit et ouvert à tous s’inscrit dans la politique culturelle départementale dont les objectifs visent la diffusion de la culture au plus près des Côte-d’Oriens, l’animation des territoires y compris ruraux, et la promotion d’artistes locaux.

CHUT ! La Médiathèque Côte-d’Or fait du bruit.

bibliotheque.stemarie.ccvo@wanadoo.fr +33 3 80 23 68 03

