FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA Montpellier, 20 janvier 2023, Montpellier .

Centre Rabelais Montpellier Hérault

2023-01-20 – 2023-01-29

Montpellier

Hérault

Pour fêter ses 25 ans, le Festival chrétien du cinéma a décidé de s’emparer du thème « Errance, itinérance ».

En effet, l’errance et l’itinérance -suspendues pour un temps par la Covid 19- sont au cœur de la condition humaine au XXIe siècle. Mais les manières de les vivre sont fortement contrastées : errance forcée des populations déplacées par le changement climatique, des migrants économiques ou des réfugiés politiques, mobilité professionnelle et géographique subie par les salariés, itinérance choisie des voyageurs à la recherche de sensations et de mondes nouveaux, pèlerins en quête d’un ailleurs. Cette année, le Festival met en lumière ces aspects, et bien d’autres comme le vagabondage poétique, le voyage initiatique ou l’errance criminelle.

Mais l’errance et l’itinérance ne sont pas l’apanage des adultes : plusieurs films ont pour héros des enfants : Amiro dans Le coureur, Joey dans Le petit fugitif, Kyona et Adriel dans La traversée, le frère et la sœur de La randonnée.

Les mots errance et itinérance entrent fortement en résonance avec l’univers biblique. « Mon père était un Araméen errant. » (Deutéronome 26, 5). L’errance d’Abraham n’est certes pas celle d’Ulysse.

Si Ulysse voyage, Abraham s’exile. Mais l’un et l’autre sont transformés par la route, les épreuves et les rencontres. Jésus, prophète itinérant, passera sa vie à marcher. Nos existences ne sont-elles pas faites de déplacements physiques ou psychiques, intellectuels ou spirituels qui nous transforment ?

C’est ce que raconteront les dix-neuf films programmés en 2023, dans des histoires bouleversantes et splendides qui vous étonneront et vous raviront.

Programme complet sur le site internet de l’événement

Entrées et participations libres

chretiensetcultures@gmail.com +33 4 67 64 14 10 https://chretiensetcultures.fr/2022/01/18/programme-des-seances-par-jour/

