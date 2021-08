Genève Autre lieu Genève Festival Chouette Nature 2021 Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Festival Chouette Nature 2021 Autre lieu, 4 septembre 2021, Genève. Festival Chouette Nature 2021

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Autre lieu

Le Festival Chouette Nature, un événement familial, convivial et gratuit, a pour objectif de sensibiliser les jeunes générations à des thématiques comme la faune et la flore locales, la gestion des déchets, la protection de notre environnement, la consommation locale et le plaisir des activités en plein air. Festival familial, convivial et gratuit à destination des enfants sur la sensibilisation à l’environnement, la nature et le sport en plein air ! Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève