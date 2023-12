Festival Chorus La Seine musicale Boulogne-Billancourt, 20 mars 2024, Boulogne-Billancourt.

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

.Tout public. payant

A partir de 25 euros

Un lieu unique, une programmation moderne, éclectique et exigeante, des espaces scénographiés et immersifs et un accueil des plus soignés : mélangez le sachet et vous obtenez ?

Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine.

Six scènes dont une salle de 6 000 places, un auditorium de musique classique revisité et une terrasse de folie entourée par la Seine sauront rassasier vos désirs musicaux les plus fous.

De nombreuses animations, ateliers et jeux participent également à rendre le festival vivant et à décupler l’expérience festivalière.

Retrouvez une programmation qui passe du rap à l’électro en passant par la pop ou le rock.

Du rap avec Dinos (le 22/03), Luidji (le 23/03) et SDM (le 24/03), de l’électro, avec le duo germano-suisse GrandBrothers (le 22/03) et Dombrance (le 23/03).

Le pianiste Chassol (le 24/03) et la chanteuse Silly Boy Blue (le 23/03) compètent cette riche programmation.

La Seine musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : https://chorus.hauts-de-seine.fr/ https://chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie/

Festival CHORUS