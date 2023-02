Festival Chorus Des Enfants LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE, 29 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Festival Chorus Des Enfants LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 09:45 (2023-03-29 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Le Conseil Départemental Des Hauts-de-Seine (PLATESV-R-2021-2-000770 /3-000940) présente ce festival ERNEST & CESLESTINECe ciné concert tendre et dynamique nous conte l’improbable histoire d’amitié qui se noue entre l’ours Ernest et la souris Célestine. A travers ce long métrage, on y découvre des thèmes universels tels que : l’amitié, la tolérance, la solidarité, la fête… Des animations seront disponibles en accès libre de 10h à 17h Festival chorus des enfants

Votre billet est ici

LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

Le Conseil Départemental Des Hauts-de-Seine (PLATESV-R-2021-2-000770 /3-000940) présente ce festival

ERNEST & CESLESTINE

Ce ciné concert tendre et dynamique nous conte l’improbable histoire d’amitié qui se noue entre l’ours Ernest et la souris Célestine. A travers ce long métrage, on y découvre des thèmes universels tels que : l’amitié, la tolérance, la solidarité, la fête…

Des animations seront disponibles en accès libre de 10h à 17h

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici