Festival Choralités à Montreuil Maison Populaire Montreuil, 7 juillet 2023, Montreuil.

Du vendredi 07 juillet 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

samedi

de 15h00 à 00h00

vendredi

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Venez à la découverte des jardins et espaces de la Maison pop les 7 et 8 juillet, à la découverte d’un programme de performances, projections, discussions, installations sonores et ateliers participatifs.

Pensé

comme un prolongement de l’exposition choralités, la Maison pop propose

un festival de deux jours autour de la parole collective, des langues

dissidentes, du chant contestataire, de la fiction politique et de la

résistance poétique. La puissance de la voix et le pouvoir des mots y

sont pensés comme des matières libératrices, agissantes sur le réel et

partageables avec toustes.Avec

la participation de Simon Asencio, Saddie Choua et Saffina Rana,

Famille.Rester.Etranger, Sirine Fattouh, Mariem Guellouz , Catherine

Radosa, Leïla Saadna , Kristina Solomoukha & Paolo Codeluppi et

Charwei Tsai.Commissaires en résidence : simona dvorák et tadeo kohanL’exposition choralités est visible jusqu’au 13 juillet.

Maison Populaire 9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil

Choralités par Jiří Mocek