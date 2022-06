Festival choral international en Provence La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: 83500

La Seyne-sur-Mer

Festival choral international en Provence La Seyne-sur-Mer, 8 juillet 2022, La Seyne-sur-Mer. Festival choral international en Provence Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro La Seyne-sur-Mer

2022-07-08 – 2022-07-08 Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro

La Seyne-sur-Mer 83500 Le Festival vous propose sa 25ème édition. Au programme : Odense du Danemark et Choramania de La Seyne sur Mer. Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 83500, La Seyne-sur-Mer Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro La Seyne-sur-Mer Departement 83500

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 83500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Festival choral international en Provence La Seyne-sur-Mer 2022-07-08 was last modified: by Festival choral international en Provence La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 8 juillet 2022 83500 La Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer 83500