SAMEDI 11 JUIN 2022- 20h- Espace de Forges

CONCERT VIVALDI

avec le Choeur de Rouen Normandie

et l’Orchestre du Conservatoire de Rouen

direction : Hervé Chollois DIMANCHE 12 JUIN 2022- 17h – Espace de Forges

GRAND CONCERT «ORCHESTRES D’HARMONIE»

avec les Orchestres du Conservatoire de Rouen

et de Forges les Eaux

direction : Hervé Chollois et Franck Dupont JEUDI 16 JUIN 2022- 20h – Espace de Forges

CONCERT CHORAL

avec la CHAM de St Ex !

Concert de fin d’année

direction : Frédéric Pineau et Sylvain Langlois

Piano : Olivier Vonderscher DIMANCHE 19 JUIN 2022- 17h – Espace de Forges

GRAND CONCERT CHORAL

avec l’Atelier Choral du Pays de Bray

et les Choeurs de l’Agglo

direction : Philippe Chandor

avec l’Ensemble instrumental AMATI

direction : Didier Beloeil

Piano : Olivier Vonderscher LES CONCERTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À L’ÉCOLE

