Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges FESTIVAL CHOEURS EN FÊTE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

FESTIVAL CHOEURS EN FÊTE Saint-Dié-des-Vosges, 30 octobre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. FESTIVAL CHOEURS EN FÊTE 2021-10-30 20:30:00 – 2021-10-30 place Georges Trimouille Musée Pierre Noël – salle Cholé

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges 3ème édition du festival de chant choral.

Six groupes se succèderont sur la scène de la salle François Cholé, sur deux jours.

L’association Déo’Coeur recevra le groupe Folklorique Les Myrtilles, la chorale Maie Joly de Thiéfosse, la chorale d’enfants Les Mirabelles de Nancy et les Messagers de Haguenau groupe masculin Gospel. Les deux groupes féminins de l’association seront présents les deux jours.

Pass sanitaire et port du masque. +33 6 51 71 60 81 Association Déo’Coeur dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse place Georges Trimouille Musée Pierre Noël - salle Cholé Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28854#6.95168