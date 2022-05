Festival Chinon en jazz

2022-06-01 – 2022-06-05 Le jazz revient faire résonner les rues, places et parcs de la ville de Chinon !

La forteresse, la collégiale Saint-Mexme, l’île de Tours, la place de la fontaine ou le marché !

Comme l’an passé, nous proposons également un concert d’ouverture le mercredi 1er juin dans le cadre enchanteur du musée Rabelais – La Devinière.

