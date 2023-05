Festival Chilowé à la fondation GoodPlanet Fondation GoodPlanet, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

.Tout public. gratuit sous condition

Le festival Chilowé est gratuit, mais n’oubliez pas de vous inscrire.

Le festival Chilowé est de retour pour sa 2e édition les 10 et 11 juin 2023 à la fondation GoodPlanet.

Deux jours de nature et d’aventure, pour un véritable shoot de verdure en plein cœur de Paris. Un rendez-vous accessible à tous et à toutes gratuitement. Deux jours pour apprendre à voyager local, vivre mieux et s’engager.

Au cœur d’une bulle verte de 3,5 hectares dans le bois de Boulogne, la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand et Chilowé proposent de partir à l’aventure sans aller à l’autre bout du monde, le temps d’un week-end.

AU PROGRAMME

Le festival accueille de nombreux speakers qui partageront leur vision de l’aventure bas-carbone, de la protection de l’environnement, de la consommation responsable ou encore de la reconversion. Parmi eux et elles : Camille Etienne, Matthieu Tordeur, Cynthia Ka, Inès Moreau (Les petits Gestes), Benjamin de Molliens (Ben Expédition Zéro), Romain Pilliard, etc.

Talks & tables rondes : éco-anxiété vs éco-optimisme, reconversion professionnelle et engagement, voyage bas-carbone…

Ateliers : réparation de son matériel outdoor, marche nature, cours de cuisines végétariens.

Activités : escape game géant.

Projections en présence des équipes du film : Ora, Bébé des Cimes, Vivant, Plastique, et d’autres.

Espace découverte : bar à aventure du Club Chilowé, expositions d’idées d’aventure, expos photos, stands de partenaires engagés, espace jeux pour les enfants…

ET PARCE QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR PARTIR À L’AVENTURE !

Le festival Chilowé est aussi kids-friendly avec de nombreuses activités pour les enfants, pour transmettre les clés pour passer plus de temps dans la nature, afin de mieux la comprendre et mieux la protéger. Pour les minis-aventuriers, il est prévu un espace jeux pour les enfants, des ateliers découverte du potager, et des expositions photos.

Fondation GoodPlanet Domaine de Longchamp , Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne 75016 PARIS Paris

Chilowé Festival Chilowé les 10 et 11 juin 2023