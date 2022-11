Festival Chéries Chéris 2022 MK2 Beaubourg, 19 novembre 2022, Paris.

Du samedi 19 novembre 2022 au mardi 29 novembre 2022 :

. payant

Depuis maintenant 28 ans, Chéries-Chéris donne une visibilité, un écho à toutes les luttes pour la dignité et la fierté LGBTQI+ qu’elles soient individuelles ou collectives, et constitue un moment essentiel de ralliement, de célébration et de représentation de ces combats.

Premier festival de cinéma à Paris et premier festival de cinéma LGBT de France en termes de fréquentation et volume de programmation, le Festival international du film lesbien, gay, bi, trans et ++++ de Paris Chéries-Chéris est depuis de nombreuses années un événement culturel incontournable. Inauguré en 1994, Chéries-Chéris propose en effet chaque année à son public le meilleur de la production cinématographique – fictions, documentaires et courts-métrages inédits – traitant des homosexualités et des transidentités. Fort d’une maturité acquise au fil de ses éditions précédentes et de sa renommée internationale croissante, Chéries-Chéris est aujourd’hui l’un des festivals de référence pour le genre cinématographique qu’il défend. La 28ème édition du Festival aura lieu du 19 au 29 novembre 2022 dans les salles MK2 (Bibliothèque, Beaubourg, Quai de Seine).

MK2 Beaubourg 50 Rue Rambuteau 75003 Paris

